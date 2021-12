Covid Genova, la richiesta di Articolo Uno a Bucci: "Obbligo di mascherine all'aperto"

di Alessandro Bacci

Alcune città italiane, in vista dello shopping natalizio e della nuova variante del covid, hanno già introdotto questo tipo di misura

“In considerazione del costante aumento dei contagi da Covid-19 e della comparsa di nuove varianti la cui pericolosità è ancora da valutare, analogamente a quanto disposto in altre città, chiediamo al sindaco di Genova Marco Bucci di emanare con urgenza un’ordinanza che estenda l’utilizzo della mascherina anche all’aperto. Quanto sopra per la miglior tutela dei genovesi vista anche l’alta concentrazione nelle vie dello shopping natalizio”. Così Articolo Uno e il consigliere comunale Gianni Crivello chiedono in una nota il ritorno dell'obbligo di mascherina all'aperto.

Alcune città italiane, in vista dello shopping natalizio e della nuova variante del covid, hanno introdotto questo tipo di misura. A Milano, ad esempio, la mascherina è tornata obbligatoria dalle 10 alle 22 tutti i giorni lungo l'asse che va da piazza San Babila a piazza Castello. E anche i cittadini di Padova hanno dovuto rimettere la mascherina all'aperto, tornata obbligatoria nel perimetro delle mura trecentesche. A breve l'obbligo scatterà anche a Viareggio, mentre ad Aosta bisognerà indossare la mascherina nel weekend anche all'aperto.

Tante città si stanno attrezzando. Al momento la situazione a Genova non sembra preoccupante, vedremo se il sindaco prenderà ulteriori provvedimenti nei prossimi giorni.