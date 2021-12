Genova, per i vaccini dei bambini collaborazione col Gaslini: "Vi saranno linee dedicate"

di Edoardo Cozza

La conferma da Giacomo Zappa, responsabile coordinamento coronavirus della Asl3, ai microfoni di Telenord: "Pronti anche a somministrare le terze dosi a tutti"

Prosegue a spron battuto la campagna vaccinale a Genova e in Liguria: la sede approntata alla sala chiamata del porto, attiva già da questa estate, si 'amplia' grazie allo spostamento del punto tamponi a Villa Bombrini e, come conferma il responsabile coordinamento coronavirus della Asl3 Giacomo Zappa "ci eravamo organizzati per 650 vaccini giornalieri con prenotazione e 200 senza, ma ormai stiamo sforando la quota di 1000 dosi somministrate al giorno".

"La riorganizzazione - continua il dottor Zappa - si è resa necessaria proprio per il maggior numero di persone che stanno decidendo di vaccinarsi, perché c'è una diversa percezione: e dunque abbiamo ampliato le nostre linee vaccinali passando a 12 e spostando il reparto diagnostico per i tamponi in altra sede, a Villa Bombrini".

L'aumento delle richieste è sì per l'accelerazione sulle terze dosi, ma anche perché si stanno convincendo sempre più no-vax a sottoporsi alla vaccinazione: "Stiamo recuperando quegli 'incerti' che dubitavano, ma che ormai hanno cambiato idea anche a fronte dell'aumento di contagi degli ultimi giorni. Anche chi è scettico, di fronte alle spiegazioni e ai chiarimenti dei nostri medici alla fine sembra acquisire tranquillità".

Una vera novità riguarda le vaccinazioni per i più piccoli: tra poco si aprirà definitivamente la campagna per la fascia 5-11 anni: "La vaccinazione dell'età infantile richiede accortezze particolari, dunque vi sarà una sede dedicata, in collaborazione con il Gaslini e con gli esperti di età pediatrica che vi lavorano: ci sarà una risposta indirizzata ai più piccoli con una linea vaccinale tutta per loro"