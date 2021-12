Genova, il derby del Mercato Orientale: "Si gioca sempre per vincere, ma il pareggio..."

di Alessandro Gardella

Genoa in difficoltà dal punto di vista sportivo, Sampdoria alle prese con un terremoto societario: l'idea di un punto a testa potrebbe essere la soluzione ideale. Il parere dei tifosi

A Genova non è una giornata come tutte le altre, è il giorno del derby. E tra sfottò e pronostici, la stracittadina per le vie della città è già cominciata da diverso tempo. Anzi non è mai finita, perchè come si dice il derby a Genova si gioca tutto l'anno. Ora però è davvero il momento di scendere in campo, con il fischio d'inizio delle ore 20.45 che darà il via alla sfida tra il Genoa e la Sampdoria.

Ma chi è il favorito? L'abbiamo chiesto ai lavoratori del Mercato Orientale, nel cuore del centro storico della città. E tra chi auspica il riscatto di Shevchenko e chi si pone il punto interrogativo su come arriverà la Sampdoria al match dopo il terremoto societario di questa settimana, si fa largo un'ipotesi che potrebbe fare contenti tutti: il pareggio. Nel video, i pareri dei tifosi rossoblucerchiati a poche ore dal Derby della Lanterna.