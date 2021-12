Genoa, in 200 davanti alla squadra: "Vi saremo sempre vicini"

di Redazione

Circa duecento supporter del Grifone al Porto Antico nei pressi del Galeone. "Vi chiediamo solo il massimo dell'impegno"

Circa duecento tifosi del Genoa si sono radunati questa sera nell'area del Porto Antico nelle vicinanze dell'albergo che ospita la squadra. Bandiere, cori e fumogeni: il derby si avvicina.

"Farvi provare l’amore che abbiamo noi per i colori rossoblu, trovare le parole, è impossibile.Vi abbiamo dimostrato in questo momento di grande difficoltà di esservi sempre vicino e domani non vi mancherà per niente il nostro sostegno. Se domani sarete in difficoltà vi girate verso la Nord e troverete un muro di tifosi pronti a sostenervi - le parole di uno dei capi ultrà - Vi chiediamo di dare il massimo, fino alla fine. Durante la vita ci sono dei momenti brutti e bisogna scavare il fondo. Ecco, domani voi dovrete scavare in fondo".

Intanto la Gradinata Nord è già esaurita da giorni. Domani saranno almeno 15.000 i tifosi genoani pronti a spingere la squadra alla vittoria.