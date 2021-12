Genoa, Shevchenko: "Buone notizie per il derby, recuperiamo Criscito e Destro"

di Alessandro Gardella

L'allenatore rossoblù: "Il supporto dei tifosi ci dà la voglia di andare avanti. Partita da giocare con cuore caldo, testa fredda e tanto coraggio"

Si avvicina sempre di più il Derby della Lanterna, in programma venerdì sera a Marassi alle ore 20.45. Sarà il primo da allenatore del Genoa per Andriy Shevchenko, che nella conferenza stampa della vigilia può sorridere per due recuperi importanti: "E' stata una settimana positiva. Criscito e Destro tornano con noi, Criscito è molto più avanti e valutiamo oggi la sua situazione. Anche Destro oggi si allena con noi, speriamo che domani entrambi saranno pronti".

E sulla ricetta per vincere il derby, l'allenatore ucraino spiega che: "Il supporto dei tifosi ci dà speranza e voglia di andare avanti, di lottare e vincere le partite. Il derby si gioca con cuore caldo e testa fredda. Partite così sono molto sentite dai tifosi, bisogna prepararle bene e giocare con coraggio".