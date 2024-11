Genoa, da Vogliacco all'ex Gudmundsson: i messaggi dei giocatori a Gilardino

Alex Vogliacco, Stefano Sabelli, i giovani Accornero e Ahanor fino all'ex Albert Gudmundsson. Sono solo alcuni dei giocatori che tramite un post sui social hanno voluto salutare e ringraziare Alberto Gilardino, sollevato ieri dall'incarico di allenatore del Genoa.

Capitan futuro - "Grazie Gila, non dimenticheremo le emozioni passate insieme, nel bene e nel male certe cose non si dimenticano mai. Ti auguro il meglio per la tua carriera" - scrive Alex Vogliacco su Instagram

Ex Marsiglia - "Grazie per tutto, mister. Le auguro tanta fortuna per la sua carriera" - scrive il portoghese Vitinha. Aggiunge Ruslan Malinovskyi: "Grazie mister per quello che hai fatto per noi. Per essere sempre umano e gentile anche nei momenti difficili. E' un onore conoscerti. Ho imparato tanto con te. Hai creato l'atmosfera della famiglia, ti siamo grati per tutto. Non ci salutiamo! In bocca al lupo in futuro"

Il grande ex - Non scrive nulla, basta un semplice post in bianco e nero per Albert Gudmundsson, ex Genoa oggi nella rosa della Fiorentina. Anche grazie a Gilardino l'islandese è esploso nel calcio dei grandi

"Grazie per aver creduto in me più di tutti. Grazie per la persona umile e leale che sei sempre stata. Ti auguro il meglio, in bocca al lupo per il tuo futuro. Ciao mister" - scrive Stefano Sabelli. "Grazie di tutto mister, per aver creduto in me fino alla fine, ti auguro il meglio dalla vita, sei un vero uomo" - è invece il messaggio di Johan Vasquez

Scrive Andrea Pinamonti: "Persona vera e leale, in pochi mesi mi hai trasmesso davvero tanto e un semplice grazie non basterà mai! In bocca al lupo mister, per il suo futuro, che sono sicuro sarà pieno di grandi successi"

Accornero e Melegoni - "Persona vera, GRAZIE di tutto mister. Buona fortuna" il messaggio di Filippo Melegoni. Il giovane Federico Accornero si affida invece a una foto e un cuore per salutare il mister che l'ha fatto esordire in Serie A.