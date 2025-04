Genoa, ora Vieira punta il decimo posto: "Dobbiamo continuare ad essere ambiziosi, abbiamo voglia"

Partita sporca, con brivido finale, ma ciò che conta è il risultato. Con l'1-0 rifilato all'Udinese, davanti agli oltre 31mila dello stadio 'Ferraris', il Genoa vola a 38 punti in classifica e mette la combinazione alla cassaforte che contiene la salvezza.

Manca solo la matematica, ma anche mister Vieira è più sereno: "Abbiamo fatto credo ancora un passo in avanti. Aritmeticamente non è ancora fatta ma abbiamo fatto un passo in avanti e questo era il nostro obiettivo prima della partita. Vincere queste partite non è mai semplice. Siamo rimasti concentrati. Abbiamo rispettato la nostra struttura e abbiamo fatto questo gol nel secondo tempo che era meritato. Abbiamo preso sei punti contro l'Udinese e questo è importante".

Ambizione - Aspettando i risultati delle altre gare, il decimo posto ora pare alla portata del Grifone: "Dobbiamo continuare ad essere ambiziosi e puntare a fare il massimo. Restano ancora delle partite, abbiamo la voglia di crescere come squadre e vincere più partite. Non molliamo e dobbiamo continuare a migliorare fino all'ultima partita".

Lampo Zanoli - Tra i più positivi, e decisivo con il suo primo gol in rossoblù, Alessandro Zanoli, che già nella partita di andata aveva contribuito alla vittoria portando all'autorete di Bijol. Decisiva anche l'entrata di Ekuban "Caleb ha avuto tanti infortuni ma quando entra in questo modo porta sempre qualità. Sono contento per Zanoli perché l'ultima gara è stata complicata ma lui non molla mai. Gioca con intensità. Lui è abituato a giocare come terzino ma ha la qualità per giocare alto. Sta facendo bene, però deve continuare a crescere perché ha questa qualità di fare assist o gol come oggi".

Ansia Masini - "Ha preso un colpo nel primo tempo, ha provato la ripresa ma non vogliamo rischiare ed è per questo che abbiamo fatto il cambio con Onana". Il giocatore andrà valutato per la prossima sfida in casa dell'Hellas Verona: mancherà anche Frendrup per squalifica

