Genoa, Vieira: "Con la Lazio più di un test. Loro da Champions, ma noi vogliamo punti"

Davanti ad un Ferraris praticamente esaurito, il Genoa di Vieira vuole fare il colpo che fin qui non è ancora stato fatto: “Cercheremo di battere una big. La Lazio è fortissima, è una squadra da Champions e l’ha dimostrato anche in Europa League contro il Bodo. È uscita dalla Coppa, ma ha giocato benissimo. Noi però siamo pronti e sul piano della concentrazione e dell’aggressività non abbiamo mai sbagliato. Cercheremo di vincere e comunque di fare punti”.

Vieira non farà forzature offensive e lo spiega così: “Vitinha di punta con Pinamonti? Credo che se qualche mese fa eravamo in fondo alla classifica e ora siamo lì a lottare per il decimo posto vuol dire che l’equilibrio tattico ci ha portato in alto. Penso che insisterò su questo tasto”.

Il Genoa ritrova Bani ma non Malinovskyi. A disposizione c’è pure Matturro. Questo passa il notiziario non dimenticando il ritorno in mediana di Frendrup. Rossoblu pronti a lottare sottolinea Vieira: “In casa abbiamo fatto molto bene soprattutto grazie allo stadio e ai tifosi. Una forza in più per provare a fermare la Lazio che comunque avrei voluto affrontarla con la vittoria col Bodo. Invece saranno arrabbiati. Ma - chiude Vieira - ci faremo trovare pronti”.

Infine il mister francese riprende col sorriso le dichiarazioni del ceo Blazquez sul futuro alla guida della squadra: “Mi hanno fatto piacere le sue parole, davvero tanto. Ma il mio focus è la salvezza. Voglio che tutti stiano con i piedi per terra. Poi ci sarà tempo per parlare di tutto”.

