Genoa, Eranio: "Leali è l'ultimo dei problemi". Soviero: "Ha sbagliato ma può capitare"

"Leali è l'ultimo dei problemi del Genoa, semmai è la difesa che in occasione del gol di Bisseck non doveva schiacciarsi così tanto su di lui". Lo ha detto Stefano Eranio, bandiera rossoblù, al Derby del Lunedì. "Ha sbagliato piazzamento, poi non è riuscito a darsi la spinta. E' un errore, ma non esistono in serie A portieri tanto più forti di lui tra le squadre in lotta per la salvezza", ha aggiunto l'ex portiere del Genoa, Salvatore Soviero.

Vi proponiamo un estratto dei loro interventi, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata al Derby del Lunedì.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.