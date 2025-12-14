Il Genoa si sveglia tardi con Vitinha, l'Inter passa al "Ferraris" con i gol di Bisseck e Lautaro Martinez

GENOVA - L'Inter vince 2-1 al "Ferraris" con i gol segnati nel primo tempo da Bisseck e Lautaro Martinez, al Genoa non basta la reazione nella ripresa culminata nella rete di Vitihna e per De Rossi arriva la prima sconfitta alla guida dei rossoblù. Prossima gara per il Genoa domenica sera alle 20,45 a Bergamo contro l'Atalanta dell'ex Palladino.

Ecco le formazioni di partenza:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu.

LA CRONACA - Al 6' l'Inter affonda e Bisseck, al primo gol in campionato, sorprende Leali sul primo palo con un rasoterra debole di sinistro. Il Genoa prova a reagire ma non trova sbocchi e sono i nerazzurri a sfiorare il raddoppio con Lautaro Martinez ma stavolta Leali fa buona guardia.

Ma è solo questione di tempo, proprio Lautaro raddoppia con una fuciliata mancina dentro l'area al minuto 38' sfruttando una sponda "fisica" di Esposito. Per l'argentino è la dodicesima rete stagionale.

Si va all'intervallo sullo 0-2 in favore dell'Inter.

SECONDO TEMPO - Al 54' ammonito Akanji per fallo su Colombo. Poco dopo la partita si riapre grazie a Vitinha, che su una palla in verticale del neo entrato Ekuban (per Colombo) si porta avanti il pallone con un pregevole tocco sul filo del fuorigioco, supera Sommer e segna l'1-2.

Cartellino giallo anche per Bisseck, l'Inter gigioneggia e il Genoa si conquista una punizione di cui si incarica l'altro subentrato Gronbaek che però non sorprende Sommer.

All'86' grande parata di Leali su colpo di testa di Thuram. Negli ultimi minuti De Rossi getta nella mischia anche Carboni e Cornet al posto di Ellertsson e Otoa per tentare il tutto per tutto. Chivu risponde togliendo Zielinski schierando un difensore in più, De Vrji. I rossoblù sfiorano il pari con una spizzata di Ekuban ma Sommer è attento.

I minuti di recupero sono cinque. Ammonito Ekathor per un duro intervento su Bastoni. Non succede più nulla e l'Inter pur soffrendo vince e sale al primo posto in classifica tornando a vincere a Marassi dopo cinque anni.

