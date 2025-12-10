Preziosi a Close Up: "Genoa sempre nel cuore, amore e odio verso di me"

"Il Genoa è sempre nel mio cuore, quando gioco a Forte dei Marmi impongo a tutti di indossare le maglie rossoblù, anche se adesso che non sono più proprietario della società devo comprarle, prima era più facile averle. Da quando ho ceduto, però, non ne ho più parlato ed è giusto così, inutile riaprire ferite, il Genoa è nelle condizioni, come diceva Paolo Villaggio, di fare "Io speriamo che me la cavo". Verso di me c'è sempre stato amore e odio, è normale fa parte del personaggio. Nella foto che avete fatto vedere sono Gasperini, un amico, un grande allenatore, purtroppo anche se sto sorridendo stavamo firmando il suo licenziamento, si era creata una situazione insostenibile con i tifosi e mi dispiacque molto ma ancora oggi andiamo a cena insieme".

Parole di Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ospite in esclusiva di Close Up, in onda su Telenord, oggi 10 dicembre alle 20 e alle 23. Vi proponiamo uno spezzone dell'intervista, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it.

