Genoa

Genoa, Pruzzo: "L'Udinese alterna ottime prestazioni ad altre abuliche. De Rossi perfetto per questo ambiente"

di Giovanni Porcella

Comune di Genova - Adotta consapevolmente

"L'Udinese è una squadra con forte identità, che alterna ottime prestazioni ad altre abuliche, forse anche per la mancanza di pressioni particolari. De Rossi? E' perfetto per questo ambiente".

Lo ha detto Roberto Pruzzo, ex bomber del Genoa, opinionista di Telenord, nel corso di We Are Genoa.

Ecco uno stralcio della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

genoa pruzzo udinese

Condividi: