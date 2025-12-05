Genoa, Pruzzo: "L'Udinese alterna ottime prestazioni ad altre abuliche. De Rossi perfetto per questo ambiente"
di Giovanni Porcella
"L'Udinese è una squadra con forte identità, che alterna ottime prestazioni ad altre abuliche, forse anche per la mancanza di pressioni particolari. De Rossi? E' perfetto per questo ambiente".
Lo ha detto Roberto Pruzzo, ex bomber del Genoa, opinionista di Telenord, nel corso di We Are Genoa.
Ecco uno stralcio della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
