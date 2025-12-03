Genoa, De Rossi su eliminazione dalla Coppa Italia: "Rosso a Fini ha pesato, dobbiamo migliorare"
di Giovanni Porcella
"Giocare in 10 contro l'Atalanta diventa sempre difficile, anche nell'analisi dei singoli"
Dopo il pesante 4-0 in Coppa Italia contro l’Atalanta che è costata l’eliminazione dei rossoblu il tecnico De Rossi è chiaro: “Nel primo tempo i ragazzi mi sono piaciuti, poi l’Atalanta è venuta fuori e poi il rosso a Fini ha pesato tanto”.
Il mister continua a Tmw: “Ci sono delle letture dove dobbiamo lavorare. D’altronde serviva l'intensità giusta, ma dall'altra parte bisognava far rifiatare qualcuno. Giocare in 10 contro l'Atalanta diventa sempre difficile, anche nell'analisi dei singoli. L’espulsione di Fini ha complicato la situazione. Alcuni giocatori hanno deluso? Analizzeremo tutto domani”.
