Coppa Italia: l’Atalanta travolge 4-0 il Genoa in dieci per il "rosso" a Fini

Il Genoa saluta la Coppa Italia con l’Atalanta che vince senza problemi per 4-0. Enorme il divario tra le due formazioni. A complicare il match per il Genoa l’espulsione di Fini per un fallo netto su Bellanova al 36’ con i bergamaschi già in vantaggio. De Rossi all’inizio ha provato a disegnare un Genoa sperimentale con Stanciu in regia e in avanti Ekhator con Carboni mentre in difesa giocano Otoa, Vasquez e Norton Cuffy. Ma di fatto di fronte all’Atalanta non ha funzionato nulla. D’altronde il pensiero è al campionato con l’Udinese. Il match inizia con un’occasione per Ekhator ma Sportiello non fa fatica a bloccare il pallone. Di qui in avanti ci sono 15’ di nulla con Stanciu e Fini positivi mentre Carboni è in difficoltà. L’Atalanta cresce e al 17’ Pasalic colpisce la traversa ma poco dopo i padroni di casa trovano il gol con Djmsiti che di testa segna indisturbato visto che Norton Cuffy è fuori posizione. I rossoblu non reagiscono e al 29’ su punizione Maldini colpisce il palo. La squadra di De Rossi è passiva e Scamacca - De Ketelare e Maldini sono padroni del campo. In difesa a parte Vasquez, Otoa e gli altri faticano. Il capitano al 30’ su azione di Fini si spinge in avanti e riesce a tirare. Ma nel contropiede successivo Maldini si mangia il raddoppio solo davanti a Siegrist. Non c’è match e al 36’ Fini rincorre Bellanova e al limite dell’area lo placca e viene espulso. Una mazzata. Il Grifone arriva all’intervallo tra tante sofferenze. La ripresa vede l’ingresso di Marcandalli per Carboni molto deludente. I nerazzurri prendono subito campo e per i rossoblu è dura infatti al 54’ il raddoppio lo firma De Roon con un tiro al volo. Palladino inserisce Brescianini, Ahanor e Samardzic. Tutto semplice il match dell’Atalanta col Grifone seguito da 600 tifosi. Entrano anche Ekuban, Cuenca, Onana e Venturino. Per i rossoblu c’è solo la voglia di finire una partita mai in discussione che si chiude con i gol di Pasalic e dell’ex genoano Ahanor. Ora per De Rossi testa alla salvezza.

Ecco le formazioni iniziali: Genoa: Siegrist; Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez; Ellertsson, Masini, Frendrup, Stanciu, Fini; Carboni, Ekhator. Atalanta: Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Keteleare, Sulemana; Scamacca.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.