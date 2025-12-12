Genoa, De Rossi: "L'Inter può umiliarti, ma noi vogliamo giocare senza paura e fare punti. Ostigard out"

Il Genoa è pronto all’esame Inter. Daniele De Rossi elogia Chivu con cui ha giocato, ma invita squadra e tifosi a credere nell’impresa: “Affrontiamo una formazione che non ha bisogno di commenti. L’Inter può umiliarti se l’affronti non preparato. Da parte nostra deve esserci consapevolezza. Ho parlato di mettersi l’elmetto, per il resto sono io a dover leggere il match. Certo, si può perdere, ma abbiamo bisogno di punti e daremo tutto. Nulla è impossibile, vogliamo vincere. E poi credo che ci sarà un’atmosfera particolare al Ferraris con il pubblico carico”.

De Rossi fa un mini bilanci dal suo arrivo: “Ho avuto grande disponibilità dai ragazzi e sono conterò e li ringrazio”.

E a proposito di ambiente il tecnico parla anche della città: “Da Genova ho avuto subito il rispetto e l’aver capito che il modo a volte ispido fa parte di me e così sono ovunque dove gioco o dove alleno. Qui mi sono ambientato e ricevo tanto come la squadra”. Intanto De Rossi conferma che Ostigard non sarà della partita: “Inutile rischiarlo, giocherà Otoa”. Frendrup invece è recuperato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.

Galleria