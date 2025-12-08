Genoa, trionfo a Udine: apre Malinovskyi e chiude Norton-Cuffy, 1-2 per un successo nel segno dell'effetto De Rossi

Il Genoa esce dalla Dacia Arena con una meritata e preziosa vittoria per 2-1 al termine di una partita intensa e combattuta. Nel primo tempo i rossoblù mostrano solidità e attenzione, respingendo le prime sortite friulane e affidandosi alle accelerazioni di Norton-Cuffy. L’Udinese prova a rendersi pericolosa con Ekkelenkamp su punizione e con un gol di Davis poi annullato, ma la squadra di De Rossi passa al 34’: Okoye stende Colombo in area e Malinovskyi trasforma con freddezza il rigore che vale lo 0-1. Prima dell’intervallo ci vuole un ottimo Leali per deviare un missile da lontano di Rui Modesto, mantenendo il vantaggio.

Nella ripresa l’Udinese rientra con grande aggressività e mette subito sotto pressione il Genoa, costringendo Okoye e poi Leali a due interventi decisivi. I bianconeri premono e trovano il pareggio al 65’: splendida azione sulla sinistra, cross di Rui Modesto e piattone di Piotrowski sotto l’incrocio per l’1-1. Il Genoa però non crolla, anzi reagisce con determinazione: Colombo sfiora il nuovo vantaggio con un colpo di testa salvato da un grande riflesso di Okoye.

Nel momento di maggiore equilibrio, i rossoblù colpiscono in contropiede. All’83’ Messias inventa una ripartenza magistrale, serve Ekuban che spreca da due passi, ma Norton-Cuffy è rapidissimo a ribadire in rete il pallone dell’1-2. L’Udinese tenta l’assalto finale, ma Leali è sempre sicuro nelle uscite e il Genoa difende con ordine fino al triplice fischio.

Una vittoria di carattere e qualità per il Genoa, costruita con solidità difensiva, freddezza nei momenti chiave e una splendida fiammata nel finale che vale i tre punti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.