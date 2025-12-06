De Rossi carica il Genoa: “Se faremo la partita di Cagliari porteremo via punti da Udine”

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi volta pagina dopo il ko di Coppa con l’Udinese: “Abbiamo guardato gli errori commessi, ma soprattutto siamo pronti per il match di Udine. Loro - dice Ddr - sono una formazione forte, ma se dovessimo ripetere la partita col Cagliari potremmo portare via punti pesanti anche da Udine che comunque ha 11 Norton Cuffy come ho detto ai ragazzi. Ma noi non ci dobbiamo abbattere, sappiamo quale è il nostro obiettivo”.

Il tecnico rossoblu è ottimista per la gara anche se ammette che l’influenza sta disturbando qualche giocatore: “Ce la stiamo un po’ attaccando a vicenda. Vedremo lunedì come stiamo”. Infine De Rossi parla di Zaniolo che in Friuli sta facendo bene: “Penso che abbia fatto la scelta giusta, è andato in una sorta di isola felice, un posto dove si lavora con gente seria e non c’è spazio per nient’altro che il calcio, mi fa piacere vederlo ai suoi livelli e aggiunge: a volte dovevano picchiarlo per fermarlo”.

