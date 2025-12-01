Genoa, nuovo store in piazza Banchi. Ricciardella: "Inaugurazione il 10 dicembre"

Al "Meet and Greet" di oggi pomeriggio in via XX Settembre è intervenuto anche il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella, che ha svelato la data dell'apertura del nuovo store in piazza Banchi.

"L’apertura al pubblico sarà il giorno 11 dicembre, posso già dirlo ed è ufficiale. E ci sarà una preapertura con un pre evento inaugurale il 10 dicembre, dove animeremo non solo lo store, ma anche la piazza. Il Ticket Office rimarrà al Porto Antico a Palazzina San Giobatta, ma sarà anche possibile acquistare i biglietti in Piazza Banchi - ha dichiarato Flavio Ricciardella -. Ci saranno dunque nuove possibilità per i nostri tifosi, quindi nessuno si deve preoccupare. Il Genoa sarà sempre più nel vivo della città e sarà in contatto sempre con i propri tifosi. É un’apertura cui teniamo molto, abbiamo voluto essere presenti in Piazza Banchi perché è un punto cruciale per i nostri tifosi, ma anche per i turisti che sono molto presenti in città e vedere il Genoa in un luogo subito molto significativo é una cosa che ci fa molto piacere”.

