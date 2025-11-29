Genoa: primo successo al Ferraris, Verona battuto 2-1 in rimonta coi gol di Colombo e Thorsby

Al Ferraris il Genoa conquista una vittoria fondamentale contro il Verona, la prima in casa, imponendosi per 2-1 in una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Il Grifone ha ribaltato il vantaggio iniziale ospite grazie a Colombo e Thorsby, conquistando tre punti preziosi nella corsa salvezza.





La partita si è aperta con un Verona subito aggressivo. Al 21’ Belghali ha approfittato di un errore di Ostigard e, dopo una respinta di Leali su Mosquera, ha messo la palla in rete portando in vantaggio gli scaligeri. Il Genoa ha cercato subito di reagire, ma le prime occasioni dei rossoblu non hanno trovato la via del gol.





Il pareggio è arrivato al 40’, poco prima della fine del primo tempo: Vitinha ha servito un perfetto traversone sul secondo palo per Colombo, che ha stoppato e battuto Montipò con il mancino, siglando il suo secondo gol consecutivo in casa e riportando il match in equilibrio.





Nella ripresa il Genoa ha preso il controllo del gioco. Al 62’ Thorsby ha completato la rimonta: perfetto inserimento sul traversone di Ellertsson e tiro preciso che ha superato Montipò, facendo esplodere di gioia il Ferraris. Poco dopo, il Verona ha sfiorato il pareggio: Orban ha colpito di testa a botta sicura, ma Leali ha compiuto un vero miracolo. Anche Frese ha avuto l’occasione del possibile 2-2, ma il suo colpo di testa non è stato finalizzato.





Numerosi cambi hanno caratterizzato il secondo tempo. Nel Genoa sono entrati Sabelli, Valentin Carboni, Masini ed Ekuban, mentre nel Verona sono subentrati Al-Musrati, Oyegoke, Orban e Sarr. La partita ha mantenuto alta l’intensità fino alla fine, con diversi interventi fallosi e ammonizioni, ma il Genoa ha saputo controllare il vantaggio e portare a casa tre punti preziosi.

