Genoa-Verona, De Rossi: "Vittoria che pesa anche dal punto di vista emotivo. Abbiamo avuto una grande reazione"

Il Genoa trova la sua prima vittoria casalinga 2-1 contro il Verona, si porta a quota 11 punti in classifica, raggiungendo Parma e Cagliari ed uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione.

Le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa:

"C'è stata una grande reazione, c'è sempre il giusto atteggiamento, i ragazzi sono sempre aggrappati con le unghie alla partita e di questo li ringrazio. L'atteggiamento sia negli allenamenti che in partita è fantastico, primo tempo però si deve far meglio perchè il Verona ci lasciava la palla, abbiamo fatto forse 72% di possesso palla ma devi sapere cosa farci con la palla".

Sulla coppia Vitinha-Colombo? "Io penso che debbano cercarsi ancora di più, debbano cercare ancora di più la profondità, col Cagliari lo avevano fatto benissimo anche con la Fiorentina. Oggi nel primo tempo erano un po' più statici anche se poi ci hanno tirato fuori da un momento di grande difficoltà con una giocata da grandi giocatori, penso che loro hanno tanto bisogno di fare assist, di fare gol, anche per avere un po' di costi di "abbracci" da parte dello stadio, perché quando si viene in da un periodo in cui si perdono tante partite di seguito anche l'aspetto emotivo fa la differenza. Questa è la vittoria che serve anche da questo punto di vista, anche se poi si deve giocare meglio a calcio di così".

"Nel momento in cui l'arbitro ha fischiato sono state tante le emozioni perché tengo tanto al mio lavoro, al mio staff, questa squadra, a questa tifoseria e ai miei giocatori, e anche perché non vincevo da un anno e mezzo perché sono stato forzatamente bloccato a casa. All'ultimo sono stato lucido perché mi sarebbe piaciuto andare sotto la gradinata, ma era il momento dei giocatori, sono loro che hanno fatto chilometri e chilometri".

"Per quanto riguarda il gol subito, sono errori che il calcio prevede, se fai l'allenatore e pensi che il tuo giocatore non sbagli mai una scelta sei pazzo e devo dire la verità, io li stimolo tanto a non buttare la palla, a giocare e uscire in maniera pulita a non buttare la palla a casaccio e a cercare di uscire anche quando è possibile in maniera più lucida. Quindi sicuramente sto stimolando qualcosa dentro di loro e dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra il non rischiare e lo spazzare sempre ogni palla come abbiamo fatto, per esempio, nella prima gara contro la Fiorentina".

