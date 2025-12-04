Genoa, il crollo di Bergamo non è una brutta notizia: ora tutti sanno che servono rinforzi
di Giovanni Porcella
La dirigenza dovrebbe aver compreso che servono rinforzi subito, che significa avere idee o meglio la possibilità di acquistare come minimo un paio di giocatori
Una squadra come il Genoa senza qualità e senza leader e con pochi punti in classifica cosa poteva fare contro l’Atalanta? La solita storica brutta figura di Coppa. De Rossi stia tranquillo: il Grifo di Gasperini uscì con l’Alessandria al Ferraris. Film già visti. Tra le due squadre che si sono affrettate a Bergamo c’è un abisso ed era pura follia pensare ad un risultato positivo. De Rossi non ha colpe e giustamente volterà pagina in vista dell’Udinese. Ora il focus è solo sulla lotta salvezza, obiettivo che è tutto da conquistare. Ecco, per non rischiare la dirigenza avrà compreso che servono rinforzi subito, che significa avere delle idee o meglio ancora la possibilità di acquistare come minimo un paio di giocatori: un difensore e in mediano, senza illudersi sull’attacco malgrado i colpi battuti a sorpresa da Vitinha e Colombo. Tanti giri di parole non servono. Se De Rossi con l’Atalanta cercava risposte tattiche e tecniche credo che abbia compreso ciò che passa il convento. Da Otoa a Carboni le scelte per ora sono quelle. E il velo pietoso con cui ha glissato sulla partita dei rossoblu vale un solo appello: urgono investimenti.
