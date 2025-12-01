Genoa, Vasquez: "De Rossi, uomo che trasmette energia"

Ha riscosso molto successo il "Meet and Greet" organizzato questo pomeriggio dal Genoa, che ha visto protagonisti il capitano rossoblu Johan Vasquez e il suo compagno di reparto Alessandro Marcandalli nello store di Via XX Settembre 114r. È stata anche l'occasione per dare il via ai numerosi eventi organizzati dal club più antico d'Italia nel periodo natalizio, come ad esempio l'apertura del nuovo store di piazza Banchi l'11 dicembre.

"Mister De Rossi è un uomo che ti trasmette energia, l'ho visto giocare e ogni giorno provo ad imparare qualcosa da lui. Giochiamo mercoledì in Coppa Italia contro l'Atalanta e vogliamo passare il turno, oggi ci siamo allenati con questo tipo di atteggiamento; sarà difficile andare a giocare a Bergamo, ma dobbiamo provarci. È stato un momento complicato per me da capitano ma siamo cresciuti insieme sia io che la squadra" queste le parole del capitano del Genoa Johan Vasquez.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.