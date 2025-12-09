Genoa, De Rossi vola con la coop del gol: 9 reti con 7 giocatori diversi

Il successo di Udine fa volare il Genoa in classifica e soprattutto questo colpo in Friuli potrà affrontare le prossime tre partite con Inter, Atalanta e Roma con meno assilli. Per carità, i rossoblu non devono mettere il pilota automatico e lo stesso tecnico De Rossi è stato chiaro: “Mettiamoci l’elmetto”.

Ma è giusto sottolineare che col tecnico romano Vasquez e compagni hanno svoltato. I numeri sono chiari. Ddr da quando è arrivato ha fatto 8 punti grazie a 2 vittorie e due pareggi. Ma a impressionare sono le cifre delle reti siglate. Si perché ad andare in porta, cosa rata fino a un mese fa, il Genoa ci va con la cooperativa del gol visto che le nove segnature portano la firma di 7 giocatori diversi. Ostigard e Colombo con la Fiorentina, a Cagliari ecco sbloccarsi Vitinha e a seguire ancora Ostigard e Martin.

Col Verona hanno esultato Colombo e Thorsby mentre con l’Udinese hanno fatto c’entro Malinovskyi su rigore e Norton Cuffy su azione splendida. De Rossi tiene tutti sulla corda, ma da quando non c’è più Vieira il trend è positivo se ci mettiamo anche il successo col Sassuolo ottenuta da Criscito e Murgita in panchina. In 8 partite sono arrivati 11 punti. In attesa del mercato che sarà comunque da affrontare, la strada giusta sembra essere questa segnata da De Rossi nel nome dell’umiltà e del lavoro.

