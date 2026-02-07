Genoa, beffa di rigore al 95': il Napoli passa 3-2 al Ferraris

Le due squadre si presentano con moduli simili: il Genoa di De Rossi sceglie il 3-5-2 con Bijlow tra i pali e la coppia Vitinha-Colombo in avanti, mentre il Napoli di Conte risponde con un 3-4-2-1 affidandosi al peso offensivo di Hojlund supportato da Vergara ed Elmas.

L’avvio di gara è subito scoppiettante. Il Genoa parte fortissimo, aggredendo alto e mettendo in grande difficoltà la costruzione dal basso del Napoli. Dopo appena un minuto arriva il primo episodio chiave: Buongiorno sbaglia clamorosamente il retropassaggio, Vitinha anticipa Meret e viene steso in area. Dopo il check al VAR, l’arbitro Massa assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Malinovskyi è glaciale e porta avanti i rossoblù dopo soli tre minuti.

Il Napoli accusa il colpo ma prova a reagire, soprattutto con McTominay, che diventa presto il protagonista del primo tempo. I partenopei vanno più volte vicini al pareggio, finché al 20’ arriva l’1-1: tiro potente di McTominay respinto da Bijlow e tap-in vincente di Hojlund, più rapido di tutti. Passano appena due minuti e lo stesso McTominay completa la rimonta con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo al portiere genoano, firmando il 2-1 Napoli.

Il Genoa non si disunisce e continua a creare occasioni, soprattutto con Malinovskyi, che sfiora il gol in più di una circostanza. Nel finale di primo tempo è Meret a tenere in piedi il Napoli con un grande intervento su una conclusione dalla distanza dell’ucraino. Si va così all’intervallo sul 2-1 per gli ospiti, al termine di una prima frazione intensa e piena di capovolgimenti.

Nella ripresa il ritmo cala leggermente, complice anche il numero di falli e interruzioni. Il Genoa però continua a crederci e al 57’ trova il meritato pareggio: ancora un errore pesantissimo di Buongiorno, che perde palla in uscita, ne approfitta Colombo che è freddo nel superare Meret per il 2-2.

La partita si accende ulteriormente quando, al 76’, Juan Jesus rimedia il secondo giallo per un fallo su Ekuban, lasciando il Napoli in dieci uomini. Conte corre subito ai ripari con un cambio difensivo, ma il Genoa prova ad approfittare della superiorità numerica spingendosi in avanti alla ricerca del gol vittoria. Le occasioni non mancano da entrambe le parti, con continui ribaltamenti di fronte.

Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva l’episodio decisivo nel recupero. Al 90’+1 un contatto dubbio in area tra Cornet e Vergara viene rivisto al VAR: Massa indica nuovamente il dischetto. Si presenta Hojlund, che al 90’+4 batte Bijlow, che intuisce e tocca il pallone, e firma la doppietta personale e il definitivo 3-2.

Dopo oltre quattro minuti di recupero, il triplice fischio sancisce una sconfitta amarissima per il Genoa, protagonista di una prestazione generosa ma punita dagli episodi, e una vittoria pesantissima per il Napoli.

