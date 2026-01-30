Genoa, De Rossi: "Abbiamo giocato alla pari, c'è tanto rammarico. Sui falli di mano? Diventa complicato difendere così nel calcio di oggi"

Le parole di Daniele De Rossi al termine della sconfitta maturata al 100' contro la Lazio all'Olimpico, firmata nel finale dall'ex Danilo Cataldi.

"Accetti la sconfitta, fa parte di queste "sorprese" che arrivano da fuori, ma è così nel calcio di oggi. Il rammarico c'è, ma bisogna analizzare le partite, oggi abbiamo giocato bene, fatto partita alla pari, se non meglio, contro una squadra forte".

"Sono contento della prestazione, anche se torniamo a perdere dei punti nel finale: è successo a Milano con il rigore, contro l'Atalanta in casa, ma il calcio è questo. Sugli episodi? Diventa complicato difendere così nel calcio di oggi, ma lavoreremo anche su questo aspetto".

"Mi dà fastidio perdere al 100' contro chiunque, il punto sarebbe stato importante per il morale e per la classifica; i ragazzi non si meritavano questo epilogo".

