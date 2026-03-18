Genoa, Pernat: "De Rossi sta andando forte, la società non faccia come con Gilardino e lo assecondi"

"Secondo me la svolta c'è stata appena è arrivato perché lui ci ha messo pochissimo ragazzi a prendere in mano la situazione. Non era facile, Claudio Onofri lo sa perfettamente che lo spogliatoio per prendere in mano la situazione così presto bisogna essere bravi, credibili, carismatici perché non ti perdona niente nessuno. Tre punti in nove partite, non vorrei sbagliare, a parte Murgita, però adesso siamo situazione, faccio un paragone forse non corretto però un po' lo è, nella situazione di Gilardino nel senso che l'anno che Gilardino in Serie A fece un sacco di punti, se vi ricordate, è come sta facendo De Rossi adesso ed eravamo tutti gasati. Poi abbiamo venduto tutti i giocatori, sennò forse saremmo qua a parlare di un'altra cosa, non lo so. L'allenatore sta andando forte, la società dovrà spingere. Ora tocca alla società".

Lo ha detto Carlo Pernat, manager motoristico, opinionista di Telenord, nel corso di We Are Genoa.

"27 punti, media 1.42, 30 gol fatti, 27 subiti. 30 gol fatti sono tantissimi, nelle ultime 5 partite in casa ne ha vinte 4 e ora affronterà anche l'Udinese, ma ha segnato 3 gol a 3 squadre e soprattutto sono le due ultime partite che lo stanno promuovendo, ma anche prima è stato tutto un'ascesa, c'è stato solo quel momento, diciamo, difficile dopo l'Udinese", ha aggiunto Beppe Nuti.

Vi proponiamo uno stralcio della trasmissione, il programma integrale è disponibile on demand nella sezione appositamente dedicata sul sito telenord.it.

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