Genoa in trionfo a Verona: Vitinha entra e segna, Ostigard chiude, finisce 0-2, festa grande per tremila tifosi rossoblù

Il Genoa conquista una convincente vittoria sul campo del Verona, la seconda consecutiva dopo il successo ottenuto a Marassi contro la Roma, davanti a oltre tremila tifosi che hanno sostenuto la squadra anche in trasferta. La partita ha visto un avvio equilibrato, con entrambe le squadre determinate a creare occasioni, il Genoa ha preso il largo nella ripresa. Il Verona in avvio ha provato a sorprendere la difesa rossoblù con alcuni cross insidiosi, ma Ostigard e Edmundsson hanno mantenuto alta la concentrazione, respingendo ogni pericolo. Dal lato del Genoa, Ekuban e Messias hanno cercato di rendersi pericolosi con tiri dalla distanza e accelerazioni offensive, mentre Bowie ha provato a trovare la via del gol con conclusioni di prima e cross pericolosi. Alcuni cartellini gialli hanno interrotto il ritmo del gioco, ma senza incidere significativamente sull’andamento della partita.

Nel secondo tempo il Genoa ha trovato il vantaggio grazie a una delle sostituzioni decisive di DDR: Vitinha (nella foto), appena entrato al posto di Ekuban, ha rubato palla a Belghali e ha scoccato un gran tiro dalla distanza che ha sorpreso Montipò, portando in vantaggio il Grifone. Da quel momento, la squadra ha preso in mano il controllo del match, gestendo il possesso palla e mostrando maggiore sicurezza in fase difensiva. Le occasioni non sono mancate, con Messias e Martin che hanno provato a rendersi pericolosi e con Ostigard sempre pronto a chiudere qualsiasi spazio ai tentativi offensivi del Verona.

La partita si è definitivamente chiusa con il raddoppio del Genoa: Martin ha servito Ostigard che ha colpito di testa con precisione, fissando il risultato sul 2-0. Una vittoria meritata che conferma il momento positivo della squadra di De Rossi, capace di esprimere concretezza, ordine tattico e incisività offensiva anche in trasferta. Il Genoa ora guarda avanti con fiducia, forte della capacità di trasformare le occasioni in gol e di mantenere solidità difensiva sotto pressione.

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