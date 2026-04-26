Genoa-Como, match ball per la salvezza: le formazioni. Telenord in diretta dalle 14,30

Il Genoa si prepara a vivere una giornata potenzialmente decisiva nella corsa alla salvezza. La sfida contro il Como, in programma a Marassi alle 15, rappresenta un vero e proprio “match ball” per chiudere definitivamente, anche sul piano matematico, il discorso permanenza in Serie A.

I rossoblù arrivano all’appuntamento forti del successo ottenuto a Pisa, una vittoria che ha consolidato la posizione in classifica e avvicinato ulteriormente l’obiettivo stagionale. Ora, con un altro risultato positivo, la squadra di Daniele De Rossi potrebbe blindare la salvezza in largo anticipo, mettendo al sicuro una stagione costruita con solidità e pragmatismo. Dall’altra parte il Como, formazione organizzata e in crescita, arriva a Genova con l’obiettivo di strappare punti preziosi e continuare a muovere la propria classifica. I lombardi, guidati dal sistema di gioco dinamico e tecnico di Cesc Fabregas, non intendono recitare il ruolo di vittima sacrificale e proveranno a mettere in difficoltà i rossoblù con qualità e intensità tra le linee.

Telenord seguirà la partita in diretta con un’edizione speciale di “Stadio Goal”, a partire dalle 14.30. In studio Giovanni Porcella e Vittoria Fracassi, insieme al loro staff di commentatori, racconteranno ogni fase del match con aggiornamenti, analisi e collegamenti dallo stadio.

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Masini, Amorim, Frendrup, Martin; Vitinha, Ekhator.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

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