Lo sfogo di Sarah Felberbaum, moglie di De Rossi: "Concerto di Cremonini momento di felicità in uno dei periodi più brutti della vita"
di R.P.
L'attrice: "Ultimamente la gente ti mette ansia e ti senti al sicuro solo dentro casa con i tuoi figli o tuo marito"
Sarah Felberbaum, attrice e moglie del tecnico del Genoa Daniele De Rossi, dopo il concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo ha pubblicato su Instagram (foto dal profilo personale) uno sfogo-confessione personalissimo:
"Quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita, dopo un anno complicato, e alcune delle persone che ami di più ti dicono: "Stasera si esce."
E tu non vuoi.
Perché la gente, ultimamente, ti mette ansia.
Perché ti senti al sicuro solo dentro casa, con tua mamma o tua sorella. Con i tuoi figli o tuo marito. Le persone che ti conoscono davvero e davanti alle quali non devi mai fingere.
Poi ti lasci convincere e, nonostante quella sensazione di pericolo addosso, esci. E sorridi. E non pensi. E bevi dei gin tonic. E ridi e scherzi con gente simpatica.
E per un istante ti ricordi cosa significa sentirsi felice.
E te ne vergogni, come se fosse sbagliato.
E scoppi a piangere, perché non sai più cosa sia giusto o sbagliato.
Ecco, per me ieri sera non è stato un semplice concerto.
È stato un momento di felicità".
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