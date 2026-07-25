Genoa, De Rossi: “Ritiro positivo, ma c’è ancora tanto da lavorare. Oggi il risultato non mi interessa, ma potevamo fare meglio”

Termina con il pareggio 2-2 contro il Vicenza il ritiro del Genoa in Val di Fassa. Le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi nella conferenza stampa post partita:

Un bilancio del ritiro

“Il ritiro è andato molto bene. Sapete che io ho un’idea di ritiro un po’ più isolato e chiuso, ma qui abbiamo fatto un grande bagno di folla con i tifosi ed è stato giusto così. L’ambiente è stato super positivo e dobbiamo ringraziare gli organizzatori perché tra albergo, campi e strutture siamo stati davvero benissimo. Abbiamo lavorato forte, è normale che in questo momento le partite non siano ancora brillanti, ma si poteva affrontare un po' meglio: il risultato non mi interessa. Se avessi pensato al risultato avrei gestito i minutaggi diversi e avrei fatto cambi diversi. C’è ancora tanto da lavorare, sotto tutti i punti di vista.”

Su Genoa-Vicenza?

“Mi aspettavo un po’ più di brillantezza, ma veniamo da carichi di lavoro importanti. Queste partite servono soprattutto per valutare la condizione fisica, capire quanto la squadra si conosce e vedere a che punto è l’inserimento dei nuovi. Anche nel secondo tempo, al di là dei tanti ragazzi della Primavera impiegati, siamo stati un po’ lenti e compassati. Per un po’ possiamo attribuirlo alla preparazione, ma non credo dipenda solo da quello.”

Su Amorim?

“È un ragazzo che deve prendersi in mano il centrocampo. Anche queste piccole situazioni possono aiutarlo a crescere. Noi crediamo molto in lui e sappiamo che ha grandi qualità.”

Sul ruolo di Meichtry?

“Meichtry oggi ha deciso lui di giocare da seconda punta, io volevo che facesse il trequartista. Dobbiamo ancora capire bene come occupare gli spazi e come far dialogare i giocatori tra loro. Ha un grandissimo potenziale, un atteggiamento molto positivo e fisicamente è un "animale". È un 2005, ha sempre giocato in Svizzera e ha bisogno di lavorare, ma diventerà un giocatore importante del futuro".

A che punto è Traorè?

“Traoré sta rientrando, è in fase di recupero, di riatletizzazione. Sta lavorando bene, ma non è ancora pronto per giocare. Non abbiamo alcuna fretta: se riusciremo ad averlo nelle migliori condizioni per tutta la stagione avremo risolto il 50% dei nostri problemi. Viene da un infortunio lungo e dobbiamo avere pazienza, per me è un giocatore eccezionale.”

Sui giovani?

“Il ragazzo che mi ha colpito di più è Doumbia, che si era già allenato con noi alla fine della scorsa stagione. L’ho ritrovato più maturo e più giocatore. Gli altri hanno bisogno di tempo: qualcuno arriva da un altro campionato, qualcuno è molto giovane, qualcuno ha avuto problemi fisici. È tutto normale. Tra un mese, però, dovremo essere pronti e per questo continueremo a lavorare forte.”

Sull'esperienza

“L’esperienza ha un valore, così come la gioventù. Baldanzi è giovane come Havel, ma hanno fatto percorsi diversi. Il Genoa ha scelto di investire sui giovani anche perché questa è la sua strategia, ma dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra crescita e risultati.”

Il futuro di Martin?

“Martin era un punto fermo della nostra squadra. L'anno scorso gli ho mostrato la mia intenzione di proseguire con lui, all'inizio era d'accordo, dopo un po' meno. Poi la sua situazione è stata gestita dai suoi procuratori e dalla società. È un ragazzo eccezionale, ma quello che succederà in futuro non dipende da me.”

Vogliacco?

"Ho un'idea positiva di lui, sia come ragazzo che come giocatore. si sta allenando bene, va forte. Negli ultimi anni è andato in prestito, ci sta che la società abbia un progetto di mettere dietro ai 3 titolari dei profili più giovani per cercare di far sbocciare un nuovo Marcandalli, un nuovo Ostigard. Sono scelte societarie ben chiare che io rispetto, ma lui si sta allenando bene".

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