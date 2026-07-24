Genoa, Marcandalli: “Devo trovare continuità sia nei minuti che nelle prestazioni. Con De Rossi sono cresciuto tanto”

L’anno scorso ha dimostrato una crescita importante sotto molti punti di vista, quest’anno vuole confermarsi a quei livelli: parliamo di Alessandro Marcandalli, difensore rossoblu classe 2002, che sotto la cura De Rossi ha disputato un gran finale di stagione.

Un bilancio sul ritiro, gli aspetti su cui deve migliorare e il rapporto con mister De Rossi:

“Le energie residue sono poche a fine ritiro, manca l’ultima partita. Vogliamo affrontarla nel migliore dei modi e sarà frutto del lavoro che avremo fatto”.

Il difensore rossoblù ha poi spiegato chi lo sta aiutando maggiormente nel suo percorso di crescita: “Sicuramente il mister e il suo staff sono quelli che mi danno consigli quotidianamente su dove migliorare e come migliorare. Sta a me apprendere tutto quello che mi trasmettono e lavorarci sopra”.

Rispetto alla scorsa stagione, Marcandalli sente di essere cresciuto sotto molti aspetti: “C’è dietro il lavoro fatto tutti i giorni, dietro le quinte, tanta dedizione e sicuramente molta più confidenza”.

Un percorso di crescita al quale ha contribuito anche Daniele De Rossi: “Il mister ha avuto un impatto importante. È frutto del lavoro che ho sempre fatto e che continuo a fare, nel tentativo di migliorarmi e di farmi trovare la domenica il più pronto possibile”.

Tra gli aspetti sui quali sta lavorando maggiormente c’è anche la costruzione dal basso: “Sto migliorando, ma devo ancora crescere tanto. Anche questo è frutto del lavoro che facciamo quotidianamente con il mister”.

Marcandalli ha poi ricordato con riconoscenza l’esperienza vissuta alla Reggiana con Alessandro Nesta: “Ho imparato tanto. Mi ha dato fiducia, vedeva in me un grande potenziale e questo mi ha fatto capire che quel potenziale c’era davvero e che bisognava soltanto lavorarci”.

Infine, un giudizio su Klisys e Doucouré, suoi giovani compagni di reparto: “Si stanno integrando molto bene. Sono due bravi ragazzi, a cui piace migliorarsi e lavorare, quindi sono ben accetti nel gruppo”.

“Devo lavorare molto sulla concentrazione. L’anno scorso ho trovato tanta continuità e quest’anno devo trovarne sia nei minuti sia, soprattutto, nelle prestazioni”.

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