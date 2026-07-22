Genoa, Vitinha dopo la tripletta: «Cerco di essere un leader, non un capitano. Siamo un gruppo con tanta qualità e sono pronto a giocare ovunque»
di Luca Pandimiglio
“Con il passare degli anni, ho iniziato a capire sempre meglio che cos’è il Genoa e come posso aiutare la squadra”
Protagonista assoluto dell’amichevole in famiglia è stato Vitinha, autore di una tripletta e di un assist per Colombo nella vittoria per 5-2 del Genoa B sul Genoa A.
Il portoghese è intervenuto in sala stampa al termine dell’amichevole a Moena:
«Ogni giorno cerchiamo di lavorare ancora più forte. Ho cercato di arrivare nelle migliori condizioni fisiche per lasciarmi alle spalle i problemi del passato. Sto bene e mi trovo bene, sia con Colombo sia con tutta la squadra. Siamo un grande gruppo, abbiamo qualità e tanti giovani pronti a dare una mano. Continuiamo a lavorare forte per aiutare il Genoa a crescere.
Come l’anno scorso, mi avete visto giocare in ruoli diversi. Lo dico sempre: sono a disposizione del mister e della squadra. Se c’è bisogno di me in una posizione in cui sono meno abituato a giocare, cercherò di fare del mio meglio. La stagione è lunga, ci saranno tante partite e il mister avrà bisogno di tutti. L’importante è essere sempre disponibili e pronti ad aiutare la squadra.
Il mister mi schiera dove ritiene che possa essere più utile. Se un giorno manca un giocatore, io sono pronto: sono disponibile per qualsiasi ruolo. Voglio semplicemente dare una mano.
Cerco di essere un leader, non un capitano, perché il capitano ce l’abbiamo già. Quando arrivano i ragazzi della Primavera cerco di aiutarli e, quando la squadra ha bisogno di qualcosa, provo sempre a dare il mio contributo. Sono qui per aiutare, ma non sono l’unico: ci sono tanti compagni con personalità, come Vasquez, Sabelli, Martin, Vogliacco, che fanno gruppo e danno una mano ai più giovani.
Cerco sempre di tenere unito il gruppo e di far sì che ci sia un clima da famiglia. Sono uno dei giocatori che è qui da più tempo e, con il passare degli anni, ho iniziato a capire sempre meglio che cos’è il Genoa e come posso aiutare la squadra. È una consapevolezza che arriva con il tempo trascorso qui».
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