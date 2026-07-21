Genoa, il classe 2008 Wiafe è arrivato nel ritiro di Moena

È arrivato intorno alle 11 nel ritiro rossoblu di Moena in Val di Fassa, Samuel Wiafe insieme all’amministratore delegato del Genoa, Andrea Blasquez.

Acquisto a titolo definitivo centrocampista nato il 22 giugno 2008 è tra i giovani più interessanti espressi dal campionato di Serie B 2025/26. Il giocatore è stato impegnato con la Nazionale U19 all’Europeo in Galles. Doppia nazionalità, italiana e ghanese, 1 gol e 9 presenze tra i ‘Canarini’ in B, Wiafe ha firmato un contratto pluriennale.

Durante una pausa nell’allenamento mattutino Wiafe è entrato sul terreno di gioco per salutare e scambiare due parole con il mister Daniele De Rossi.

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