Genoa-Trento 2-1, Colombo: "Vincere costruisce la mentalità, dobbiamo trasmettere ai giovani l'importanza della maglia"
di Luca Pandimiglio
Sul rigore? "Sono scivolato e ho anche toccato la palla due volte. Il campo era davvero molto pesante per la pioggia dei giorni scorsi, ma la cosa più importante è che siamo riusciti a ribaltare il risultato"
Buona la prima per il Genoa di Daniele De Rossi che supera il Trento 2-1 nella prima amichevole estiva ribaltando lo svantaggio iniziale. Tra i protagonisti c’è Lorenzo Colombo, entrato a inizio ripresa e autore del rigore del momentaneo 1-1.
“Ci sono i carichi dei giorni precedenti, abbiamo spinto tanto, anche se siamo solo all’inizio. Il campo era un po’ pesante dopo due giorni di pioggia, ma siamo stati bravi a ribaltare la partita. È importante vincere perché fa sempre bene e costruisce quella mentalità che ci porteremo dietro per tutta la stagione”.
“Nessuna partita è facile. Abbiamo appena iniziato, ci sono tanti nuovi e dobbiamo trovare sempre sensazioni migliori nelle prossime gare per arrivare preparati alla Coppa Italia e al campionato. C’è ancora tanto da integrare e da imparare. Abbiamo tanti giovani e tanti nuovi, come si è visto anche dalle due formazioni schierate. Noi che siamo qui da più tempo dobbiamo trasmettere loro quanto sia importante vestire questa maglia, rappresentare una città e un popolo, sudare la maglia e guadagnarsi il posto ogni giorno”.
“Queste partite servono per trovarsi, provare e anche sbagliare. Preferisco sbagliare dieci volte avendoci provato venti, piuttosto che sbagliarne una sola perché ho avuto paura di tentare. È una filosofia in cui credo”.
“Per me ogni gara ha lo stesso valore. Bisogna trascinare i compagni verso qualcosa di più grande e dare sempre il massimo. Oggi ho cercato di fare questo perché non mi piace fare brutte figure”.
Un passaggio anche sul rigore trasformato. “Sono scivolato e ho anche toccato la palla due volte. Il campo era davvero molto pesante per la pioggia dei giorni scorsi, ma la cosa più importante è che siamo riusciti a ribaltare il risultato e abbiamo dimostrato carattere, anche se si trattava di un’amichevole”.
Infine, Colombo ha parlato del compagno Meichtry, schierato al suo fianco nel reparto offensivo. “Mi sono trovato bene con lui. È un ruolo che può fare, anche se probabilmente oggi è più una mezzala. Conta molto l’interpretazione: se segue le indicazioni del mister può ricoprire quella posizione. È un ragazzo applicato, ha voglia di imparare e ha una grande gamba, quindi può farlo molto bene”.
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