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Genoa-Trento 0-1 (LIVE): Ellertsson vicino al pari

di Luca Pandimiglio

1 min, 19 sec

Tutto pronto al centro sportivo Benatti di Moena per la prima uscita stagionale del Genoa in Val di Fassa: l'amichevole contro il Trento, squadre attualmente in Serie C

Genoa-Trento 0-1 (LIVE): Ellertsson vicino al pari
2388 - Ritiro Sampdoria

Le formazioni ufficiali di Genoa-Trento:

GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Otoa, Gecaj, Sabelli, Frendrup, Grossi, Doumbia, Norton-Cuffy, Vitinha, Havel. A disposizione: Sommariva, Stolz, Martin, Amorim, Baldanzi, Meichtry, Klisys, Vogliacco, Colombo, Puczka, Barbini, Masini, Doucoure, Gibertini, Ellertsson, Vaz. All.: De Rossi

TRENTO (4-3-3): Barlocco, Kassama, Fossati, Benedetti, Molina, Capone, Ladisa, Mehic, Fiamozzi, Maffei, Calzà. All.: Tabbiani

47' - Cross di Puczka dalla sinistra, colpo di testa di Ellertsson deviato e fuori di poco.

INIZIO SECONDO TEMPO! 3-5-2: Stolz; Doucoure, Klisys, Vogliacco; Ellertsson, Doumbia, Masini, Amorim, Puczka, Meichtry, Colombo.

FINE PRIMO TEMPO! Termina con il vantaggio del Trento il primo tempo al Benatti, a segno Molina.

40' - Ladisa accelera sulla destra mette un pallone a rimorchio per Molina, molto bravo Marcandalli ad anticipare l'attaccante trentino.

33' - Ancora Trento pericoloso con l'inserimento da dietro del numero 44 Maffei, che con il mancino calcia a lato.

30' - Vantaggio del Trento! Tiro di Mehic che prende in pieno il palo, sulla respinta il più lesto di tutti è Molina, che porta avanti i trentini.

21' - Genoa che per il momento non riesce a creare grossi pericoli alla porta del Trento.

14' - Iniziativa del Trento con l'ex della gara Fiamozzi, che mette al centro un pallone pericoloso, sul quale fa buona guardia Sabelli.

10' - Arriva al 10' prima conclusione in porta del Genoa, porta la firma di Doumbia che calcia centrale, blocca Barlocco.

FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone gestito dal grifone. Prima del fischio d'inizio si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo di Osvaldo Bagnoli, scomparso nella giornata di venerdì 17 luglio.

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