Genoa, Meichtry si presenta: “Voglio adattarmi il prima possibile alla Serie A e dimostrare il mio valore”

Uno dei volti che suscita più curiosità è senza dubbio quello di Franz-Ethan Meichtry, centrocampista svizzero classe 2005, uno dei nuovi acquisti della sessione estiva di calciomercato, che si è presentato così ai tifosi rossoblù dal ritiro di Moena, in Val di Fassa: “Genova è una bellissima città e sono davvero felice di essere qui”, ha raccontato Meichtry, subito entusiasta della sua nuova realtà.

Il centrocampista svizzero ha parlato anche dei suoi riferimenti sportivi: “Quando ero giovane il mio idolo era Paul Pogba, mentre ora guardo soprattutto a Jamal Musiala”.

La scelta di vestire la maglia del Genoa è stata fortemente voluta: “Sono voluto venire qui, voglio giocare e voglio dimostrare la mia qualità sul campo”. Un messaggio chiaro da parte del giovane centrocampista che ben si sta integrando già in questi pochi giorni con i compagni.

Nel ritiro di Moena ha già avuto modo di confrontarsi con Daniele De Rossi, al quale ha rivolto una domanda precisa: “Gli ho chiesto in che ruolo mi vedesse, dove potessi giocare. Questa è stata la mia prima domanda. Mi ha detto che posso giocare dappertutto nel centrocampo e che piano piano, con gli allenamenti e le prime partite, capiremo meglio dove posso giocare”.

Meichtry ha poi raccontato le prime impressioni sul gruppo: “È formato davvero da belle persone, tutte molto gentili e con tanta qualità”. Un ambiente che il giovane svizzero sta iniziando a conoscere e nel quale vuole inserirsi rapidamente.

Per la sua prima stagione in Italia l’obiettivo personale è semplice e ambizioso: “Voglio adattarmi alla Serie A e giocare tante partite”.

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