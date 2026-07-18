Genoa, Meichtry si presenta: “Voglio adattarmi il prima possibile alla Serie A e dimostrare il mio valore”
di Luca Pandimiglio
“Il gruppo è formato davvero da belle persone, tutte molto gentili e con tanta qualità”
Uno dei volti che suscita più curiosità è senza dubbio quello di Franz-Ethan Meichtry, centrocampista svizzero classe 2005, uno dei nuovi acquisti della sessione estiva di calciomercato, che si è presentato così ai tifosi rossoblù dal ritiro di Moena, in Val di Fassa: “Genova è una bellissima città e sono davvero felice di essere qui”, ha raccontato Meichtry, subito entusiasta della sua nuova realtà.
Il centrocampista svizzero ha parlato anche dei suoi riferimenti sportivi: “Quando ero giovane il mio idolo era Paul Pogba, mentre ora guardo soprattutto a Jamal Musiala”.
La scelta di vestire la maglia del Genoa è stata fortemente voluta: “Sono voluto venire qui, voglio giocare e voglio dimostrare la mia qualità sul campo”. Un messaggio chiaro da parte del giovane centrocampista che ben si sta integrando già in questi pochi giorni con i compagni.
Nel ritiro di Moena ha già avuto modo di confrontarsi con Daniele De Rossi, al quale ha rivolto una domanda precisa: “Gli ho chiesto in che ruolo mi vedesse, dove potessi giocare. Questa è stata la mia prima domanda. Mi ha detto che posso giocare dappertutto nel centrocampo e che piano piano, con gli allenamenti e le prime partite, capiremo meglio dove posso giocare”.
Meichtry ha poi raccontato le prime impressioni sul gruppo: “È formato davvero da belle persone, tutte molto gentili e con tanta qualità”. Un ambiente che il giovane svizzero sta iniziando a conoscere e nel quale vuole inserirsi rapidamente.
Per la sua prima stagione in Italia l’obiettivo personale è semplice e ambizioso: “Voglio adattarmi alla Serie A e giocare tante partite”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:genoa
Condividi:
Altre notizie
Genoa, Skuhravy a Moena ricorda Bagnoli: “È stato il miglior allenatore che abbia mai avuto”
17/07/2026
di Luca Pandimiglio
Genoa, finalmente Traorè: l’ivoriano raggiunge il ritiro di Moena. Arrivato anche Blázquez
17/07/2026
di Luca Pandimiglio
Colpo del Genoa, arriva Hamed Junior Traorè: è ufficiale il trequartista dall'Olympique Marsiglia
17/07/2026
di Luca Pandimiglio
Genoa, Ellertsson: “Mi trovo meglio a piede invertito, quest’anno voglio segnare di più”
17/07/2026
di Luca Pandimiglio
Genoa, tanto pallone nel Day 2 a Moena: segnali positivi da Colombo e Vitinha, Traorè atteso in serata
17/07/2026
di Luca Pandimiglio