Genoa, Ellertsson: “Mi trovo meglio a piede invertito, quest’anno voglio segnare di più”

Dal ritiro di Moena arrivano le parole di Mikael Ellertsson, che ha fatto il punto sul momento del Genoa in vista della nuova stagione. Il centrocampista islandese ha evidenziato come la principale differenza rispetto allo scorso anno sia l’età media della rosa.

“Penso che la squadra di quest’anno sia più giovane. Non so se arriverà ancora qualche altro giocatore, ma al momento siamo una squadra più giovane”, ha spiegato.

Non cambia invece il rapporto con i tifosi rossoblù: “Penso che ci trasmettano sempre lo stesso calore. I nostri tifosi sono davvero straordinari e questo significa tanto per noi”.

Ellertsson ha poi parlato della sua situazione personale, sottolineando che il posto in squadra dipenderà esclusivamente da quanto riuscirà a dimostrare sul campo. “Dipende da me, da come mi alleno e da come gioco. Vedremo durante la stagione”.

Il centrocampista ha confermato di trovarsi sempre più a suo agio nel ruolo di esterno destro a piede invertito, posizione nella quale è stato impiegato con continuità anche in questo avvio di preparazione. “Mi trovo molto bene. Mi sto allenando soprattutto a destra e mi piace tanto giocare lì. Per me è più facile rientrare sul mio piede e mi trovo meglio in questo modo”.

Tra gli obiettivi personali per la nuova stagione c’è anche quello di aumentare il bottino realizzativo. “Voglio fare più gol. Mi sono posto questo obiettivo e voglio raggiungerlo”.

Infine, un pensiero sui nuovi arrivati, che secondo Ellertsson si stanno inserendo nel gruppo senza particolari difficoltà. “All’inizio sono un po’ timidi, ma è normale perché sono stranieri. È successo anche a me quando sono arrivato in Italia, però si stanno integrando bene”.

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