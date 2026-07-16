Genoa, al via il ritiro di Moena: alle 18 il primo allenamento al “Benatti”, in attesa di Traorè
di Luca Pandimiglio
È ufficialmente partito il ritiro estivo del Genoa in Val di Fassa. La squadra rossoblù ha raggiunto l’Hotel Dolomia di Soraga intorno alle 13.45, dando il via alla preparazione in vista della nuova stagione.
Il programma della prima giornata inizierà alle 17 con l’inaugurazione del Genoa Village al campo sportivo Benatti di Moena, appuntamento che vedrà protagonisti il tecnico Daniele De Rossi e l’attaccante portoghese Vitinha, pronti a salutare i tifosi.
Alle 18 spazio al primo allenamento sul terreno di gioco del campo sportivo Benatti, con la squadra che inizierà il lavoro agli ordini dello staff tecnico.
I giocatori presenti a Moena
Questo l’elenco dei calciatori convocati per il ritiro:
Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha e Vogliacco.
Wiafe raggiungerà invece il gruppo a partire dal 22 luglio.
Il calendario delle amichevoli
Tutte le gare si disputeranno al campo sportivo Benatti di Moena.
* Domenica 19 luglio, ore 17: Genoa-Trento
* Mercoledì 22 luglio, ore 17: Genoa A-Genoa B
* Sabato 25 luglio, ore 17: Genoa-Vicenza
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