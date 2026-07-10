Genoa, HJ Traorè in arrivo: il classe 2000 salirà a Moena nei primi giorni di ritiro

È in arrivo Hamed Traoré, centrocampista offensivo attualmente in forza al Marsiglia, un profilo che il tecnico del Grifone considera ideale per rinforzare il reparto offensivo della squadra. La trattativa, avviata già da tempo, è entrata nella fase decisiva e filtra grande ottimismo per la buona riuscita dell’operazione.

Traoré dovrebbe raggiungere il Genoa nei primi giorni del ritiro di Moena, in programma la prossima settimana dal 16 al 26 luglio, andando così ad aggregarsi presto al gruppo a disposizione dell’allenatore.

Nel frattempo, il club rossoblù continua a muoversi sul mercato e dovrebbe accogliere anche lo svedese Stroud, altro innesto destinato a completare la rosa.

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