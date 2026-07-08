Genoa, è fatta per Havel. Traorè e Stroud virtualmente rossoblù

Il Genoa batte un altro colpo in questo calciomercato, e si assicura il promettente centravanti dell'Hartberg Elias Havel. Il ventitreenne, già seguito da diverse settimane, dovrebbe approdare oggi a Genova, per poi sostenere domani le visite mediche. Profilo duttile e veloce, Havel ha realizzato 18 reti in sessantacinque presenze nel massimo campionato austriaco.

Non è finita, perchè sono ormai ai dettagli le trattative per portare in rossoblù l'esterno sinistro svedese Elliot Stroud e il centrocampista con buoni trascorsi in Italia Hamed Traorè. Salvo clamorosi colpi di scena, anche questi due giocatori dovrebbero aggregarsi al gruppo di Daniele De Rossi tra la fine della settimana e l'inizio della prossima.

Per quanto concerne l'attacco, gli occhi restano puntati su Artem Dovbyk, con qualche speranza in più di centrare l'obiettivo, anche se le condizioni, attualmente, restano proibitive. Con il passare del tempo, però, le parti potrebbero avvicinarsi, con il trasferimento in rossoblù dell'ucraino, con una robusta parte di ingaggio a carico del club capitolino. Con la stessa formula, il direttore sportivo Diego Lopez tiene in piedi la pista Lorenzo Lucca, mentre gli identikit provenienti da campionati esteri (un paio impegnati ai mondiali in corso) non scaldano particolarmente o necessitano di esborsi fuori portata.

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