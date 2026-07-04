Genoa, De Rossi in pressing sulla Roma per Dovbyk
di Giovanni Porcella
Sul mercato del Genoa interviene direttamente il tecnico Daniele De Rossi che prova a portare in rossoblu l’attaccante Dovbyk della Roma che lui stesso ha allenato nella sua parentesi in giallorosso.
Il problema è l’ingaggio del bomber che percepisce 3,5 milioni di euro ma le parti si sentono e la trattativa potrebbe partire visto che Gasperini non ha mai creduto nell’ucraino che è finito ai margini.
Il Genoa si muove peraltro altri due fronti: si segnalano incontri con l’Hartberg per Elias Havel (attaccante austriaco, classe 2003) e come risaputo con l’Olympique Marsiglia per Hamed Traoré obiettivo rosdoblu.
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