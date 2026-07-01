Meichtry si presenta: "Genoa, un'avventura che mi stimola". Lopez: "Centrocampista moderno e versatile"

Il Genoa ha comunicato di avere concluso con FC Thun l’acquisizione dei diritti, a titolo definitivo, del centrocampista Franz-Ethan Meichtry nato l’8 luglio del 2005 e nel giro della Nazionale U21 elvetica (7 presenze, 1 gol). Meichtry si è messo in luce come una delle rivelazioni, 8 gol e 3 assist in 35 presenze, nel team che ha vinto la Swiss Super League 2025/26 conquistando il primo posto. Franz ha sostenuto le visite di idoneità a CDS – La Tua Casa della Salute incontrando poi i vertici, nella sede sociale di Villa Rostan, per la firma del contratto su base pluriennale.

Lo chief of football Diego Lopez: “Ethan è un centrocampista moderno che porterà alla squadra la sua qualità nella trequarti avversaria, così come il suo forte spirito competitivo e la sua versatilità. È una persona molto legata alla sua famiglia, resiliente e umile: un calciatore che incarna i valori del club. Benvenuto al Genoa, Ethan”.

Il nuovo acquisto rossoblù Franz-Ethan Meichtry: “Mi piace pensare che potrò valorizzare il mio percorso con questa avventura che mi stimola, in una società in crescita, un gruppo competitivo e in una città che vive per il calcio sette giorni su sette. So quanta passione ci sia dietro il Genoa: spero di non deludere le aspettative e di ripagare la fiducia. Sono rimasto impressionato, oltre che dai programmi, dalla determinazione che il club ha dimostrato con i fatti e non a parole. Invio un grande saluto ai nuovi compagni e ai tifosi rossoblù, ringraziando anche Fc Thun e i club che hanno avuto un ruolo nella mia formazione”.

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