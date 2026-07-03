Genoa, lunedì il lancio della campagna abbonamenti. Ekhator saluta: "Otto anni indimenticabili"

L’attesa è finita, l’appuntamento è per lunedì prossimo alle 17 presso lo store di Piazza Banchi dove si svelerà la campagna abbonamenti del Genoa. Intanto continuano le voci di mercato attorno ai rossoblù con Traorè sempre più vicino. Altri profili accostati alla squadra di De Rossi sono Quinoñes e Aubameyang.

Intanto, Jeff Ekhator saluta il Genoa: “Caro Genoa, società, tifosi… è difficile trovare le parole e voi mi conoscete, sapete che sono un ragazzo di poche parole e che le emozioni se le porta dentro, ma in questo caso mi sarà difficile essere breve. Sono nato a Genova, sono nato Genoano, e da quando ho 8 anni ho avuto l’onore di indossare, e difendere, la maglietta del Genoa… maglietta che è diventata una mia seconda pelle. In questi 8 anni, soprattutto a livello giovanile, ho vissuto dei momenti indimenticabili. Mi ricordo e porterò sempre con me ogni ricordo… Dal primo allenamento da piccino all’esordio in prima squadra!». Io non posso fare altro che ringraziare, ed essendo Genovese e Genoano continuerò a ringraziare e a vivere l’ambiente Genoa, ogni singola persona che abbia fatto parte di questo mio percorso. E poi voglio ringraziare tutti voi, popolo rossoblù, per tutto quello che mi avete dato e per come mi avete sempre trattato, grazie e ancora grazie. Vi voglio bene… a presto».

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