Genoa, c'è anche Hamed Traorè: fissata un'amichevole con il Bournemouth il 4 agosto. Leicester avversario il 1 agosto

GENOVA - Importante colpo di mercato per il Genoa, che porta a casa anche Hamed Traorè, centrocampista offensivo del Bournemouth, reduce dalla stagione in prestito al Marsiglia. Per suggellare il buon esito della trattativa è stata fissata un'amichevole contro la squadra inglese il 4 agosto. Il calciatore ivoriano, 26 anni, torna in Italia in maglia rossoblù dopo le esperienze a Empoli, Sassuolo e Napoli.

Il 1 agosto, invece, i rossoblù affronteranno il Leicester nel match inaugurale della tournee in terra inglese.

Al Genoa ritroverà Daniele De Rossi che da calciatore lo aveva suggerito alla Roma avendolo visto nelle giovanili dell'Empoli.

Con questo colpo in entrata, il Genoa sta sistemando il centrocampo dove sono già arrivati Meichtry, il giovane Wiafe ed è in dirittura di ingresso direttamente dal mondiale anche lo svedese Stroud (l'ufficialità è attesa a breve).

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