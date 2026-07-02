Genoa-Juventus, ecco le cifre ufficiali dell'operazione Ekhator-Puczka

GENOVA - La Juventus ha comunicato le cifre ufficiali dell'operazione Ekhator-Puczka con il Genoa.

Ecco il testo:

TORINO, 2 LUGLIO 2026 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore David Puczka, a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni, pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a ca. € 5,4 milioni, al netto degli oneri accessori pari a € 0,6 milioni.

Si segnala che in data 1 luglio 2026, come descritto nel relativo comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekhator, a fronte di un corrispettivo fisso di € 16 milioni.

Le due operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico di Juventus - basato sul differenziale dei corrispettivi fissi - pari a ca. € 10 milioni; tali operazioni - sulla base di analisi preliminari - risultano qualificabili come separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Le valutazioni circa la rilevazione contabile di tali operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2026.

Nella foto: Puczka alle visite mediche con il Genoa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.