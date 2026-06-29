Genoa, la Juventus vuole Ekhator, trattativa avviata
di Giovanni Porcella
Genoa, la Juventus vuole Ekhator: trattativa avviata A sorpresa la Juventus bussa alla porta del Genoa per l’attaccante Ekhator cresciuto nel club rossoblu. La trattativa è avviata col Genoa che potrebbe cedere il suo gioiello per 15 milioni. Classe 2006, Ekhator ha fatto tutta la trafila nelle squadre del Grifone e nell'ultimo campionato è stato impiegato con continuità: 32 presenze complessive e 4 reti realizzate.
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