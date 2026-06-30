Genoa, Ekhator saluta e si trasferisce alla Juventus
di Claudio Baffico
Sarà Jeff Ekhator la prima pedina rossoblù sacrificata sull'altare del bilancio. La dirigenza del Genoa ha infatti raggiunto l'accordo con la Juventus per il trasferimento dell'attaccante sulla base di sedici milioni di euro, più due di bonus e il cartellino dell'esterno difensivo della formazione Next Gen David Puczka, che nell'ultima stagione ha realizzato dieci reti.
Una partenza dolorosa, quella di Ekhator, per un prospetto estremamente promettente, che di recente ha esordito in nazionale maggiore in occasione delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.
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