Genoa, ecco la campagna abbonamenti Unica lanciata dal tiktoker Fedeasso

GENOVA - Lanciata dal Genoa la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 con un video di FedeAsso (Federico Assini). La presentazione è avvenuta nel negozio di piazza Banchi inaugurato qualche mese fa, dove c'è stata anche l’apertura della zona dedicata alla ristorazione.

Ecco il comunicato ufficiale della società rossoblù:

“UNICA” - Campagna Abbonamenti 2026/27

Genoa CFC comunica le modalità della Campagna Abbonamenti “Unica” 2026/27 per i titolari di prelazione interessati al rinnovo, invitandoli a prendere visione della specifica informativa per beneficiare di un forte sconto sul prezzo di acquisto dell’abbonamento (- 120 € o - 60 €) - sia per il format “base” che per quello “unica” - mediante preventiva sottoscrizione di contratto/i di fornitura/e con Pulsee Luce e Gas.



Il buono sconto di 120 € è elargito per la sottoscrizione di entrambe le forniture Luce + Gas “ GENOA 36 mesi” .

Il buono sconto di 60 € è contemplato in caso di sottoscrizione di fornitura Luce oppure Gas “ GENOA 36 mesi” .

-Info di sintesi-

Abbonamento valido per 19 partite Serie A Enilive ed esordio in Coppa Italia Frecciarossa

Iscrizione preventiva a MyGenoa sul sito ufficiale e tessera Dna Genoa in corso di validità

Ai titolari di MyGenoa un campionario di promozioni per tutto l’arco della stagione ‘26/27

Dna Genoa rinnovabile online oppure al Ticket Office con documento identità e codice fiscale

Suddivisione settori Distinti Centrali e Distinti Laterali per primo e secondo anello non il terzo

Agevolazioni tariffe Family/Young, Under 21, Under 18, Over 65 e Over 75 in settori di riferimento

A fine prelazioni valutazioni su eventuale apertura periodo per vendita libera successiva

“ABBONAMENTO BASE”: BENEFIT E PRESCRIZIONI

Promo sconto 15% continuativo merchandise per iscritti a My Genoa con Qr Code personale

Rivendita posto a tariffa INTERA per ogni gara con voucher 50% sul prezzo del singolo biglietto

Cambio utilizzatore abbonamento tariffa intera fino un massimo di cinque partite stagionali

Cambio utilizzatore abbonamento Under/Over fino a cinque partite per soggetti pari categoria

Prelazione rinnovo abbonamento ‘27/28 vincolata a un minimo di 12 ingressi/rivendite posto

Cambio utilizzatore servizio non disponibile per formule Family e Young nel computo tariffario







“PACCHETTO UNICA” (+60 €): BENEFIT PREMIUM E FACILITAZIONI

Promo sconto 15% continuativo merchandise per iscritti a My Genoa con Qr Code personale

Maglia Kombat ‘26/27 riscattabile al Genoa Store di Piazza Banchi a partire dal 16 luglio

Nessun limite di partite prescritto per cambio titolarità utilizzatore abbonamento ‘26/27

Nessun vincolo di ingresso/rivendita ‘26/27 per esercizio prelazioni per la stagione ‘27/28

Voucher 15 € per consumazione Velier Bar & Bistrot al Genoa Store Piazza Banchi dal 16 luglio

Cambio utilizzatore servizio non disponibile per formule Family e Young nel computo tariffario







N.B.

Online ogni acquirente può acquistare solo 1 abbonamento per ogni transazione

Modalità pagamenti: Bancomat, Carte di credito (esclusa American Express), contanti

Maglia Kombat ‘26/27 riscattabile dal 16 luglio con coupon inviato via mail o consegnato

PRELAZIONI

Per possessori Abbonamento ‘25/26

Da 7 luglio fino a 8 agosto compreso

Iscrizione a MyGenoa e tessera Dna Genoa in corso di validità





DOVE

*Sito ufficiale Genoa CFC

*Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova (aperto 7 giorni su 7: orario 10-19)

*Genoa Store via Vittorio Veneto 48 – Chiavari (da martedì a sabato: ore 10-14 e 15-19)













PREZZI BASE AL NETTO DI COMMISSIONI ONLINE

Distinti Centrali

1° anello Settori: 103-104-105-106

2° anello Settori: 205-206-207-208-209-210-211



Distinti Laterali

1° anello Settori: 101-102-107-108

2° anello Settori: 201-202-203-204-212-213-214-215



CAMBIO UTILIZZATORE



I possessori di abbonamenti a tariffa Over 75 e 65, Under 21 e 18 possono finalizzare fino a 5 cambi di titolarità, esclusivamente in favore di soggetti a parità di condizioni tariffarie, per le partite disponibili sulla tessera/abbonamento Dna Genoa.



CAMBIO POSTO

L’opzione cambio posto potrà essere esercitata, nell’appendice della fase delle prelazioni, nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 agosto, sia online che al Ticket Office del Porto Antico.













PERSONE CON DISABILITA’

Il club è operativo per consentire alle persone con disabilità di poter rinnovare l’abbonamento anche on line non appena si aprirà la finestra temporale a loro dedicata. Le modalità e procedure verranno comunicate nelle prossime settimane.







SCONTO SULL’ABBONAMENTO CON SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO/I FORNITURA/E PULSEE LUCE & GAS

A tutti i sostenitori che hanno diritto di accedere alla fase di prelazione è riservato uno sconto cospicuo sul prezzo dell’abbonamento per la stagione calcistica 2026/27 per assistere alle partite, tramite preventiva sottoscrizione di un contratto di fornitura luce e/o gas e obbligo preventivo di registrazione identificativa su MyGenoa della propria tessera Dna Genoa.



• Buono sconto immediato di 120€ sull’acquisto del rinnovo dell’abbonamento con Genoa CFC per la stagione 2026/27 in caso di sottoscrizione di un contratto di fornitura luce + gas “GENOA 36 mesi”.

• Buono sconto immediato di 60€ sull’acquisto del rinnovo dell’abbonamento con Genoa CFC per la stagione 2026/27 in caso di sottoscrizione di un contratto di fornitura luce o gas “GENOA 36 mesi”.

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata online al seguente indirizzo ( https://pulsee.it/genoa ), al Ticket Office del Porto Antico di Genova o al Genoa Store di Chiavari, inserendo il codice POD (fornitura luce) e/o il codice PDR (fornitura gas) riportati sulle bollette.

Procedura Operativa

1) Sottoscrizione del contratto/i di fornitura/e con Pulsee Luce e Gas “GENOA 36 mesi”.

2) Invio via mail del codice sconto da parte di Pulsee Luce e Gas.

3) Inserimento o comunicazione del codice sconto all’atto del rinnovo dell’abbonamento,

4) Applicazione diretta dello sconto sul prezzo finale dell’abbonamento.

Per approfondire e aderire all’offerta è possibile consultare il link https://pulsee.it/genoa , selezionare l’opzione preferita ed essere supportati, se richiesto, da un consulente per finalizzare l’attivazione.

Operazione a premi valida dal 6.7.2026 all’8.8.2026. Buono sconto non cumulabile. Termini e Condizioni del buono sconto soggette alle Condizioni Generali di Genoa pubblicate all’indirizzo genoacfc.it/abbonamenti/ . Regolamento completo su pulsee.it/genoa.

Per maggiori info sulle offerte di Pulsee: pulsee.it.



In occasione delle prelazioni per la campagna abbonamenti saranno inoltre allestiti dei percorsi agevolati e dei presidi Pulsee Luce e Gas al Ticket Office al Porto Antico di Genova e al Genoa Store di Chiavari.

ABBONATI MY GENOA CON TESSERA DNA GENOA SCONTO PERMANENTE 15%



Tutti gli abbonati ‘26/27 iscritti a My Genoa tramite sito genoacfc.it, inserendo i dati identificativi della propria DNA card sul proprio profilo, avranno diritto a uno sconto continuativo del 15% sugli articoli del merchandising per tutta la stagione, nei punti vendita ufficiali a eccezione del canale on-line. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o scontistiche.

Per attivare il servizio è necessario presentare il proprio QR code personale (disponibile sul profilo My Genoa) alle casse dei punti vendita, unitamente alla propria ricevuta segnaposto.

Per la registrazione e/o aggiornamento di verifica del proprio profilo su My Genoa con inserimento Dna Genoa necessario per beneficiare della promo 15%: https://genoacfc.it/abbonamenti

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