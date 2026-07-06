Genoa, ecco la campagna abbonamenti Unica lanciata dal tiktoker Fedeasso
di Claudio Baffico
GENOVA - Lanciata dal Genoa la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 con un video di FedeAsso (Federico Assini). La presentazione è avvenuta nel negozio di piazza Banchi inaugurato qualche mese fa, dove c'è stata anche l’apertura della zona dedicata alla ristorazione.
Ecco il comunicato ufficiale della società rossoblù:
“UNICA” - Campagna Abbonamenti 2026/27
Genoa CFC comunica le modalità della Campagna Abbonamenti “Unica” 2026/27 per i titolari di prelazione interessati al rinnovo, invitandoli a prendere visione della specifica informativa per beneficiare di un forte sconto sul prezzo di acquisto dell’abbonamento (- 120 € o - 60 €) - sia per il format “base” che per quello “unica” - mediante preventiva sottoscrizione di contratto/i di fornitura/e con Pulsee Luce e Gas.
Il buono sconto di 120 € è elargito per la sottoscrizione di entrambe le forniture Luce + Gas “GENOA 36 mesi”.
Il buono sconto di 60 € è contemplato in caso di sottoscrizione di fornitura Luce oppure Gas “GENOA 36 mesi”.
-Info di sintesi-
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Abbonamento valido per 19 partite Serie A Enilive ed esordio in Coppa Italia Frecciarossa
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Iscrizione preventiva a MyGenoa sul sito ufficiale e tessera Dna Genoa in corso di validità
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Ai titolari di MyGenoa un campionario di promozioni per tutto l’arco della stagione ‘26/27
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Dna Genoa rinnovabile online oppure al Ticket Office con documento identità e codice fiscale
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Suddivisione settori Distinti Centrali e Distinti Laterali per primo e secondo anello non il terzo
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Agevolazioni tariffe Family/Young, Under 21, Under 18, Over 65 e Over 75 in settori di riferimento
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A fine prelazioni valutazioni su eventuale apertura periodo per vendita libera successiva
“ABBONAMENTO BASE”: BENEFIT E PRESCRIZIONI
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Promo sconto 15% continuativo merchandise per iscritti a My Genoa con Qr Code personale
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Rivendita posto a tariffa INTERA per ogni gara con voucher 50% sul prezzo del singolo biglietto
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Cambio utilizzatore abbonamento tariffa intera fino un massimo di cinque partite stagionali
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Cambio utilizzatore abbonamento Under/Over fino a cinque partite per soggetti pari categoria
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Prelazione rinnovo abbonamento ‘27/28 vincolata a un minimo di 12 ingressi/rivendite posto
Cambio utilizzatore servizio non disponibile per formule Family e Young nel computo tariffario
“PACCHETTO UNICA” (+60 €): BENEFIT PREMIUM E FACILITAZIONI
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Promo sconto 15% continuativo merchandise per iscritti a My Genoa con Qr Code personale
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Maglia Kombat ‘26/27 riscattabile al Genoa Store di Piazza Banchi a partire dal 16 luglio
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Nessun limite di partite prescritto per cambio titolarità utilizzatore abbonamento ‘26/27
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Nessun vincolo di ingresso/rivendita ‘26/27 per esercizio prelazioni per la stagione ‘27/28
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Voucher 15 € per consumazione Velier Bar & Bistrot al Genoa Store Piazza Banchi dal 16 luglio
Cambio utilizzatore servizio non disponibile per formule Family e Young nel computo tariffario
N.B.
Online ogni acquirente può acquistare solo 1 abbonamento per ogni transazione
Modalità pagamenti: Bancomat, Carte di credito (esclusa American Express), contanti
Maglia Kombat ‘26/27 riscattabile dal 16 luglio con coupon inviato via mail o consegnato
PRELAZIONI
Per possessori Abbonamento ‘25/26
Da 7 luglio fino a 8 agosto compreso
Iscrizione a MyGenoa e tessera Dna Genoa in corso di validità
DOVE
*Sito ufficiale Genoa CFC
*Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova (aperto 7 giorni su 7: orario 10-19)
*Genoa Store via Vittorio Veneto 48 – Chiavari (da martedì a sabato: ore 10-14 e 15-19)
PREZZI BASE AL NETTO DI COMMISSIONI ONLINE
Distinti Centrali
1° anello Settori: 103-104-105-106
2° anello Settori: 205-206-207-208-209-210-211
Distinti Laterali
1° anello Settori: 101-102-107-108
2° anello Settori: 201-202-203-204-212-213-214-215
CAMBIO UTILIZZATORE
I possessori di abbonamenti a tariffa Over 75 e 65, Under 21 e 18 possono finalizzare fino a 5 cambi di titolarità, esclusivamente in favore di soggetti a parità di condizioni tariffarie, per le partite disponibili sulla tessera/abbonamento Dna Genoa.
CAMBIO POSTO
L’opzione cambio posto potrà essere esercitata, nell’appendice della fase delle prelazioni, nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 agosto, sia online che al Ticket Office del Porto Antico.
PERSONE CON DISABILITA’
Il club è operativo per consentire alle persone con disabilità di poter rinnovare l’abbonamento anche on line non appena si aprirà la finestra temporale a loro dedicata. Le modalità e procedure verranno comunicate nelle prossime settimane.
SCONTO SULL’ABBONAMENTO CON SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO/I FORNITURA/E PULSEE LUCE & GAS
A tutti i sostenitori che hanno diritto di accedere alla fase di prelazione è riservato uno sconto cospicuo sul prezzo dell’abbonamento per la stagione calcistica 2026/27 per assistere alle partite, tramite preventiva sottoscrizione di un contratto di fornitura luce e/o gas e obbligo preventivo di registrazione identificativa su MyGenoa della propria tessera Dna Genoa.
• Buono sconto immediato di 120€ sull’acquisto del rinnovo dell’abbonamento con Genoa CFC per la stagione 2026/27 in caso di sottoscrizione di un contratto di fornitura luce + gas “GENOA 36 mesi”.
• Buono sconto immediato di 60€ sull’acquisto del rinnovo dell’abbonamento con Genoa CFC per la stagione 2026/27 in caso di sottoscrizione di un contratto di fornitura luce o gas “GENOA 36 mesi”.
La sottoscrizione del contratto può essere effettuata online al seguente indirizzo ( https://pulsee.it/genoa ), al Ticket Office del Porto Antico di Genova o al Genoa Store di Chiavari, inserendo il codice POD (fornitura luce) e/o il codice PDR (fornitura gas) riportati sulle bollette.
Procedura Operativa
1) Sottoscrizione del contratto/i di fornitura/e con Pulsee Luce e Gas “GENOA 36 mesi”.
2) Invio via mail del codice sconto da parte di Pulsee Luce e Gas.
3) Inserimento o comunicazione del codice sconto all’atto del rinnovo dell’abbonamento,
4) Applicazione diretta dello sconto sul prezzo finale dell’abbonamento.
Per approfondire e aderire all’offerta è possibile consultare il link https://pulsee.it/genoa , selezionare l’opzione preferita ed essere supportati, se richiesto, da un consulente per finalizzare l’attivazione.
Operazione a premi valida dal 6.7.2026 all’8.8.2026. Buono sconto non cumulabile. Termini e Condizioni del buono sconto soggette alle Condizioni Generali di Genoa pubblicate all’indirizzo genoacfc.it/abbonamenti/. Regolamento completo su pulsee.it/genoa.
Per maggiori info sulle offerte di Pulsee: pulsee.it.
In occasione delle prelazioni per la campagna abbonamenti saranno inoltre allestiti dei percorsi agevolati e dei presidi Pulsee Luce e Gas al Ticket Office al Porto Antico di Genova e al Genoa Store di Chiavari.
ABBONATI MY GENOA CON TESSERA DNA GENOA SCONTO PERMANENTE 15%
Tutti gli abbonati ‘26/27 iscritti a My Genoa tramite sito genoacfc.it, inserendo i dati identificativi della propria DNA card sul proprio profilo, avranno diritto a uno sconto continuativo del 15% sugli articoli del merchandising per tutta la stagione, nei punti vendita ufficiali a eccezione del canale on-line. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o scontistiche.
Per attivare il servizio è necessario presentare il proprio QR code personale (disponibile sul profilo My Genoa) alle casse dei punti vendita, unitamente alla propria ricevuta segnaposto.
Per la registrazione e/o aggiornamento di verifica del proprio profilo su My Genoa con inserimento Dna Genoa necessario per beneficiare della promo 15%: https://genoacfc.it/abbonamenti
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Tags:genoa abbonamenti
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