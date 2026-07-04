Genoa, il professor Bertelli è il coordinatore dell'area Performance del club rossoblu
di Giovanni Porcella
Il Genoa CFC comunica di aver affidato il ruolo di Coordinatore dell’Area Performance del Club al Prof. Paolo Bertelli. Questa nomina si inserisce all’interno della strategia societaria atta a rinforzare in modo strutturale l’organigramma sportivo del Club. L’ Area Performance ha il compito di ottimizzare le prestazioni degli atleti, garantendo con il supporto di metodologie avanzate standard fisici e atletici di primo livello per raggiungere l’eccellenza sportiva in ogni squadra e leva di riferimento.
Il ruolo. Il Prof. Paolo Bertelli avrà compiti strategici e di coordinamento tra vari dipartimenti del club (sportivo, giovanile, sanitario) per mettere a sistema e rendere più fluida, immediata ed efficace la comunicazione interna sulle performance dei calciatori delle diverse leve, con un focus particolare sul monitoraggio e l’implementazione dello sviluppo fisico dei ragazzi del settore giovanile nel loro percorso di inserimento verso la Prima Squadra. Al nuovo coordinatore sono state inoltre affidate funzioni di programmazione e pianificazione delle metodologie di lavoro nel medio e lungo termine.
Il profilo. Il Prof. Paolo Bertelli, 65 anni, è una figura di rilievo e di prestigio nel panorama calcistico italiano e internazionale. Professionista stimato ed esperto, vanta una carriera ultra-trentennale maturata sul campo come preparatore atletico all’interno di importanti club di Serie A Enilive e può contare nel proprio curriculum su esperienze lavorative di alto profilo anche all’estero, oltre ad aver fatto parte dello staff tecnico della Nazionale.
La sua profonda conoscenza delle dinamiche di campo e delle più moderne metodologie della preparazione atletica rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la crescita strutturale del Genoa CFC. Il Club rivolge a Paolo Bertelli un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro.
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