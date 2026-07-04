Genoa, il professor Bertelli è il coordinatore dell'area Performance del club rossoblu

Il ruolo. Il Prof. Paolo Bertelli avrà compiti strategici e di coordinamento tra vari dipartimenti del club (sportivo, giovanile, sanitario) per mettere a sistema e rendere più fluida, immediata ed efficace la comunicazione interna sulle performance dei calciatori delle diverse leve, con un focus particolare sul monitoraggio e l’implementazione dello sviluppo fisico dei ragazzi del settore giovanile nel loro percorso di inserimento verso la Prima Squadra. Al nuovo coordinatore sono state inoltre affidate funzioni di programmazione e pianificazione delle metodologie di lavoro nel medio e lungo termine.