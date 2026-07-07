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Genoa, via alle prelazioni: tifosi in coda al Porto Antico per rinnovare l'abbonamento

di Filippo Serio

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Genoa, via alle prelazioni: tifosi in coda al Porto Antico per rinnovare l'abbonamento
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Parte da oggi, martedì 7 luglio, la fase di prelazione per il rinnovo degli abbonamenti per le partite casalinghe del Genoa, che nella giornata di lunedì 6 luglio aveva presentato la campagna di abbonamento 2027/2027 'Unica'.

C'è voglia di Genoa, e si vede: tifosi in coda fuori dalla biglietteria del Porto Antico di Genova già dal mattino, per rinnovare la propria fede al Grifone. C'è tempo fino all'8 di agosto, poi partirà la possibilità di cambiare posto, successivamente si darà il via alla vendita libera.

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